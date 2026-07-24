BINUS Malang Buka Beasiswa Besar-Besaran, Ada Kesempatan Kuliah hingga Gratis

jatim.jpnn.com, MALANG - BINUS Malang membuka kesempatan bagi generasi muda untuk melanjutkan pendidikan tinggi melalui program beasiswa hingga 100 persen pada Tahun Akademik 2027/2028. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen BINUS University dalam memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mencetak talenta digital yang siap menghadapi kebutuhan industri masa depan.

Sebagai Digital Technopreneur Campus, BINUS Malang mendorong mahasiswa menguasai teknologi digital, kreativitas, dan jiwa kewirausahaan agar mampu menciptakan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.

Posisi Malang sebagai salah satu kota pendidikan di Jawa Timur dinilai memiliki peran strategis dalam melahirkan talenta muda yang mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

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Untuk mendukung visi tersebut, BINUS Malang menghadirkan berbagai program studi yang relevan dengan kebutuhan industri masa depan. Di antaranya Artificial Intelligence, Computer Science, Entrepreneurship–Business Creation, Interior Design, Digital Communication, Public Relations, Visual Communication Design, Digital Business Innovation (Double Program), Interactive Design & Technology (Double Program), hingga Digital Psychology (Double Program).

Tak hanya menawarkan pilihan program studi, BINUS University juga kembali membuka BINUS Scholarship dengan berbagai jalur beasiswa hingga 100 persen bagi calon mahasiswa BINUS Malang.

Beasiswa tersebut tersedia melalui jalur Talent Scouting, WIDIA, Startech, BINUSfluencer, Student Athlete Basketball, P, dan OSIS.

Setiap jalur dirancang untuk mengakomodasi potensi calon mahasiswa dari berbagai bidang, mulai akademik, teknologi, olahraga, kreativitas digital hingga kepemimpinan.

Sebagai bagian dari BINUS University yang menjadi universitas swasta nomor satu di Indonesia versi QS World University Rankings 2027, BINUS Malang juga didukung lebih dari 2.200 mitra industri, program enrichment, penguatan Artificial Intelligence (AI) dan transformasi digital, serta jaringan alumni Binusian yang tersebar di berbagai sektor.