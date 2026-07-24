BBKSDA Imbau Wisatawan Jangan Beri Makan Monyet di Telaga Ngebel Ponorogo

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur mengimbau masyarakat dan wisatawan tidak memberi makan kawanan monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) yang kerap turun ke kawasan wisata Telaga Ngebel, Kabupaten Ponorogo, saat musim kemarau.

Kepala Seksi KSDA Wilayah II BBKSDA Jatim Gatot Kuncoro Edy mengatakan pemberian makanan dapat mengubah perilaku satwa liar sehingga terbiasa bergantung kepada manusia dan lebih sering memasuki kawasan permukiman.

"Kami mengimbau masyarakat tidak memberikan makanan agar satwa liar tersebut tidak terbiasa bergantung kepada manusia," kata Gatot di Ponorogo, Kamis (23/7).

Menurut dia, kemunculan kawanan monyet di Telaga Ngebel merupakan fenomena yang hampir selalu terjadi setiap musim kemarau.

Kondisi itu dipicu berkurangnya sumber pakan alami di habitat monyet yang berada di kawasan hutan lereng Gunung Wilis.

BBKSDA Jatim pun telah menerjunkan petugas ke lokasi untuk melakukan pemantauan sekaligus memberikan edukasi kepada pengunjung, pedagang, dan masyarakat sekitar.

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Petugas mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan interaksi langsung dengan satwa liar tersebut.

Gatot menjelaskan monyet yang turun ke kawasan wisata merupakan spesies monyet ekor panjang yang secara alami hidup di kawasan hutan Gunung Wilis.