Polisi Ungkap Dugaan Penyebab Kecelakaan Maut Microbus di Tol Pandaan-Malang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Lantas Polres Malang masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut yang melibatkan microbus dan truk roda enam di KM 76.600 A Tol Pandaan-Malang, Kecamatan Lawang, Rabu (22/7) malam.

Dugaan sementara, kecelakaan dipicu pengemudi microbus yang kurang menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya.

Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska mengatakan penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan yang menewaskan tiga penumpang tersebut.

"Dugaan awal sementara sopir kurang berhati-hati dan kurang bisa menghitung jarak dengan kendaraan di depannya," kata Chelvin, Kamis (23/7).

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan bekas pengereman dari microbus sebelum tabrakan terjadi.

Namun, polisi masih akan melakukan pendalaman untuk mengetahui kecepatan kendaraan saat melaju di tol.

"Harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu dengan alat yang bisa melihat kecepatannya dan nanti kami padukan dengan keterangan saksi," ujarnya.

Chelvin juga menyebut hingga kini belum ditemukan indikasi pengemudi mengalami microsleep.