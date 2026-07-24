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Polisi Ungkap Dugaan Penyebab Kecelakaan Maut Microbus di Tol Pandaan-Malang

Jumat, 24 Juli 2026 – 13:08 WIB
Polisi Ungkap Dugaan Penyebab Kecelakaan Maut Microbus di Tol Pandaan-Malang - JPNN.com Jatim
Kecelakaan maut terjadi di KM 76 Tol Pandaan-Malang. Microbus menabrak truk roda enam, menyebabkan tiga penumpang tewas dan lima lainnya terluka, Rabu (22/7) malam. Foto: Dok. Sat Lantas Polres Malang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Lantas Polres Malang masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan maut yang melibatkan microbus dan truk roda enam di KM 76.600 A Tol Pandaan-Malang, Kecamatan Lawang, Rabu (22/7) malam.

Dugaan sementara, kecelakaan dipicu pengemudi microbus yang kurang menjaga jarak aman dengan kendaraan di depannya.

Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska mengatakan penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan yang menewaskan tiga penumpang tersebut.

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"Dugaan awal sementara sopir kurang berhati-hati dan kurang bisa menghitung jarak dengan kendaraan di depannya," kata Chelvin, Kamis (23/7).

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan bekas pengereman dari microbus sebelum tabrakan terjadi.

Namun, polisi masih akan melakukan pendalaman untuk mengetahui kecepatan kendaraan saat melaju di tol.

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"Harus dilakukan pembuktian terlebih dahulu dengan alat yang bisa melihat kecepatannya dan nanti kami padukan dengan keterangan saksi," ujarnya.

Chelvin juga menyebut hingga kini belum ditemukan indikasi pengemudi mengalami microsleep.

Polres Malang masih menyelidiki kecelakaan microbus dan truk di Tol Pandaan-Malang yang menewaskan tiga orang. Dugaan awal sopir kurang menjaga jarak aman.
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TAGS   Polres Malang penyebab kecelakaan kecelakaan tol microbus tabrak truk Tol Pandaan-Malang

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