Truk Bermuatan Tetes Tebu Terguling di Jalibar Malang, Sopir Tewas Tertimpa Kendaraan

jatim.jpnn.com, MALANG - Kecelakaan tunggal melibatkan truk bermuatan tetes tebu terjadi di Jalan Lingkar Barat (Jalibar) Kabupaten Malang, Kamis (23/7). Insiden tersebut mengakibatkan sopir truk tewas setelah diduga tertimpa badan kendaraan yang terguling.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Malang Ipda Samsul Khoirudi mengatakan korban meninggal dunia bernama Mustain, warga Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.

"Sopir yang meninggal dunia dan saat ini sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Kanjuruhan Kabupaten Malang," kata Samsul.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) sementara, polisi menduga kecelakaan dipicu kegagalan fungsi pengereman. Dugaan tersebut diperkuat dengan tidak ditemukannya bekas pengereman di lokasi kejadian.

Samsul menjelaskan truk bermuatan tetes tebu itu melaju dari arah barat menuju timur di Jalibar Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Taman Puspa. Diduga mengalami gangguan teknis, pengemudi kehilangan kendali hingga truk terguling dan menghantam pohon di sisi kiri jalan.

Polisi menduga korban berusaha menyelamatkan diri dengan melompat keluar dari kabin saat truk mulai kehilangan kendali. Namun nahas, korban diduga tertimpa badan truk beserta muatannya hingga meninggal dunia di lokasi kejadian.

Proses evakuasi sempat mengalami kendala karena keberadaan korban tidak langsung diketahui. Petugas bahkan sempat menduga korban berhasil menyelamatkan diri.

"Sempat diduga melarikan diri tetapi setelah dilakukan pencarian ternyata sopir masih berada di bawah badan truk," ujar Samsul. (antara/mcr12/jpnn)