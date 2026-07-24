Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Cerah & Cerah Berawan, Malam Sejumlah Kawasan Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKGs Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (24/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah di seluruh kawasan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam kembali cerah di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi sampai sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-27 derajat celsius.