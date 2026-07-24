Promo Tambah Daya PLN Diserbu Warga Jatim, 10.131 Pelanggan Manfaatkan Diskon

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Program promo tambah daya listrik bertajuk Semangat Baru Makin Berdaya yang digelar PT PLN (Persero) mendapat respons positif dari masyarakat Jawa Timur. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 10.131 pelanggan PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur telah memanfaatkan diskon 50 persen biaya penyambungan untuk layanan tambah daya.

General Manager PLN UID Jawa Timur Eric Rossi Priyo Nugroho mengatakan tingginya minat masyarakat menunjukkan kebutuhan listrik terus meningkat seiring bertambahnya penggunaan perangkat elektronik, aktivitas digital, hingga kegiatan usaha di rumah.

"Antusiasme masyarakat menunjukkan bahwa kapasitas listrik yang semakin memadai sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan belajar, kebutuhan rumah tangga, dan pengembangan usaha," kata Eric.

Menurut dia, kemudahan pengajuan melalui aplikasi PLN Mobile juga menjadi bagian dari transformasi layanan PLN agar pelanggan memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.

Melalui aplikasi tersebut, pelanggan dapat mengajukan tambah daya, memantau proses permohonan, hingga mengakses berbagai layanan kelistrikan tanpa harus datang ke Unit Layanan Pelanggan (ULP).

"Melalui program ini, PLN ingin membantu pelanggan memperoleh layanan listrik yang sesuai dengan kebutuhannya dengan biaya yang lebih terjangkau. Kami berharap penambahan daya listrik dapat memberikan kenyamanan sekaligus mendukung produktivitas masyarakat," ujarnya.

Program tersebut berlangsung pada 14-27 Juli 2026. Pelanggan memperoleh potongan 50 persen biaya penyambungan untuk layanan tambah daya.

Promo berlaku bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dari seluruh golongan tarif dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya maksimal 7.700 VA.