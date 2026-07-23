Belajar SIDEK-ERP Langsung dari UGM, Siswa SMK Dr Soetomo Siap Bantu UMKM Naik Kelas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) menggandeng SMK Dr Soetomo Surabaya untuk mengimplementasikan program SIDEK-ERP (Sistem Debit Kredit Enterprise Resource Planning).

Melalui program tersebut, puluhan siswa akan diterjunkan mendampingi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menerapkan sistem digital untuk pengelolaan bisnis.

Program itu diwujudkan melalui pelatihan aplikasi SIDEK-ERP yang berlangsung selama tiga hari, 21-23 Juli 2026, sebagai bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dan Hibah Pengembangan Inovasi.

Dosen Departemen Akuntansi FEB UGM Fitri Amalia mengatakan program tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang dijalankan di tiga kota.

Setelah mengikuti pelatihan, para siswa akan mendampingi empat mitra UMKM hingga Desember 2026.

"SIDEK-ERP kami kembangkan secara modular untuk membantu pengembangan bisnis dan UMKM, sekaligus menjadi media pembelajaran bagi siswa jurusan akuntansi. Tidak hanya untuk praktik bisnis, tetapi juga sebagai aplikasi akuntansi digital," kata Fitri, Kamis (23/7).

Menurut dia, SIDEK-ERP terus dikembangkan agar mampu menjawab kebutuhan dunia usaha.

Jika pada 2024 aplikasi itu hanya memiliki lima modul, kini fiturnya telah bertambah, meliputi modul produksi, human resources, pengelolaan bahan baku, hingga manufaktur.