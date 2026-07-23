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Diduga Korsleting Listrik, Motor Hangus Terbakar di Nginden Surabaya

Kamis, 23 Juli 2026 – 17:32 WIB
Diduga Korsleting Listrik, Motor Hangus Terbakar di Nginden Surabaya - JPNN.com Jatim
Sebuah sepeda motor terbakar saat melintas di Jalan Nginden II, Surabaya, Kamis (23/7) siang. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebuah sepeda motor terbakar saat melintas di Jalan Nginden II, Surabaya, Kamis (23/7) siang.

Kobaran api tidak hanya menghanguskan kendaraan, tetapi juga sempat menyambar instalasi kabel internet yang melintang di atas jalan.

Motor jenis Bajaj Pulsar bernomor polisi B 631 TRX itu dikendarai Kholil. Berdasarkan keterangan pemilik, api tiba-tiba muncul dari area mesin sesaat setelah motor selesai digunakan untuk beraktivitas. Dalam waktu singkat, kobaran api membesar hingga membakar sebagian badan motor.

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Petugas Pos Pemadam Kebakaran Sukolilo yang menerima laporan segera menuju lokasi dan melakukan pemadaman. Api berhasil dikendalikan sebelum merembet ke area lain.

Komandan Regu Pos Damkar Sukolilo, Hariyanto, mengatakan api sempat mengenai kabel internet yang berada tepat di atas lokasi kejadian sehingga petugas melakukan pengamanan terlebih dahulu.

"Api sempat menyambar kabel internet. Tim langsung melakukan pemadaman sekaligus mengamankan kabel tersebut karena posisinya tidak terikat. Setelah itu api berhasil dipadamkan,” kata Hariyanto.

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Dari hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu gangguan pada sistem kelistrikan kendaraan, tepatnya di sekitar bagian busi.

"Menurut keterangan pemilik, motor baru selesai dipakai. Tiba-tiba dari bagian busi muncul api lalu membesar,” ujarnya.

Kronologi motor hangus terbakar di Nginden Surabaya yang diduga karena korsleting listrik.
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TAGS   motor terbakar motor terbakar nginden motor terbakar surabaya kebakaran kendaraan motor

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