Avanza Terjun ke Jurang Sedalam 25 Meter di Madiun, Dua Penumpang Tewas

jatim.jpnn.com, MADIUN - Kecelakaan tunggal terjadi di Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Rabu (22/7) malam.

Sebuah mobil Toyota Avanza terjun ke jurang sedalam sekitar 25 meter hingga mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan lima lainnya mengalami luka-luka.

Kanit Gakkum Satlantas Polres Madiun Ipda Andika Cahyono mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 19.20 WIB.

Mobil Toyota Avanza bernomor polisi AE 1627 GW yang dikemudikan Yatim (60) saat itu membawa enam penumpang dan melaju dari arah timur menuju barat.

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"Sesampainya di lokasi, medan yang dilalui berupa turunan dengan tikungan tajam ke kanan," kata Andika, Kamis (23/7).

Diduga pengemudi kehilangan kendali saat melintasi jalan menurun dan menikung sehingga kendaraan keluar jalur lalu terperosok ke jurang sedalam sekitar 25 meter.

Akibat kecelakaan tersebut, dua penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara lima korban lainnya, termasuk pengemudi, mengalami luka-luka dan mendapat penanganan medis.

"Dua orang meninggal, lima lainnya termasuk sopir mengalami luka-luka," ujar Andika.