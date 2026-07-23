Tebu Tergiling Sudah 6,75 Juta Ton, Mentan Genjot Swasembada Gula dalam Dua Tahun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan Indonesia mampu mencapai swasembada gula konsumsi dalam dua tahun. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah akan menjalankan program bongkar ratoon atau peremajaan tanaman tebu tua secara besar-besaran hingga 100 ribu hektare per tahun.

Andi mengatakan percepatan swasembada gula merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung program peremajaan tanaman tebu yang sudah tidak lagi produktif.

"Perintah Bapak Presiden, swasembada gula putih paling lambat dua tahun harus tercapai. Insyaallah kami akan melakukan bongkar ratoon secara besar-besaran. Tanaman ratoon berumur 7 hingga 15 tahun akan kami bongkar dan diremajakan," ujar Andi, Rabu (27/7).

"Target kami sekitar 100 ribu hektare setiap tahun. Kalau memungkinkan, dalam dua tahun seluruh program ini selesai. Anggaran sudah kami siapkan atas persetujuan Bapak Presiden," imbuh dia.

Dia menjelaskan peremajaan tanaman menjadi langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas tebu nasional. Dengan meningkatnya hasil panen, produksi gula dalam negeri diharapkan mampu memenuhi kebutuhan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) Mahmudi menyatakan pihaknya siap mendukung penuh program pemerintah melalui kolaborasi dengan pabrik gula swasta dan penguatan pendampingan kepada petani tebu.

Menurutnya, percepatan swasembada gula harus dilakukan secara bersama-sama, terutama dengan meningkatkan produktivitas di tingkat petani.

"Intinya kami harus melakukan percepatan swasembada gula. Arahan Bapak Menteri menjadi semangat bagi PT SGN bersama pabrik gula swasta untuk bergerak bersama-sama, terutama dengan memberikan perhatian lebih kepada petani," katanya.