Peluru Nyasar Terjang Empat Rumah di Pasuruan, DPRD Jatim Minta Langkah Tegas

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Peristiwa peluru nyasar terjadi di kawasan sekitar area latihan militer TNI di Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Sedikitnya empat rumah warga dilaporkan terkena proyektil yang diduga berasal dari aktivitas latihan militer.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Daerah Pemilihan Pasuruan-Probolinggo Multazamudz Dzikri mengaku menerima laporan langsung dari warga terkait insiden tersebut.

Menurut Multazam, peluru nyasar ditemukan menembus empat rumah warga yang berbeda di Desa Alastlogo.

"Informasinya kembali ada tragedi peluru nyasar ke rumah warga. Tidak tanggung, ditemukan peluru di empat rumah warga berbeda di Desa Alastlogo," kata Multazam, Rabu (22/7).

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut. Namun, insiden itu kembali memicu keresahan dan trauma di kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi latihan militer.

"Meski tidak ada korban, kejadian ini cukup membuat warga gaduh. Ini tidak bisa dibiarkan dan harus menjadi perhatian bersama," ujarnya.

Sekretaris DPW PKB Jawa Timur itu meminta seluruh pemangku kebijakan segera mengambil langkah konkret agar peristiwa serupa tidak terus berulang.

Menurut dia, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas sehingga kegiatan latihan militer tidak membahayakan permukiman warga.