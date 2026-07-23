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Detik-detik Microbus Hantam Truk di Tol Pandaan-Malang Tewaskan Tiga Penumpang

Kamis, 23 Juli 2026 – 11:06 WIB
Detik-detik Microbus Hantam Truk di Tol Pandaan-Malang Tewaskan Tiga Penumpang - JPNN.com Jatim
Kecelakaan maut terjadi di KM 76 Tol Pandaan-Malang. Microbus menabrak truk roda enam, menyebabkan tiga penumpang tewas dan lima lainnya terluka, Rabu (22/7) malam. Foto: Dok. Sat Lantas Polres Malang

jatim.jpnn.com, MALANG - Kecelakaan maut terjadi di KM 76+600 A Tol Pandaan-Malang, tepatnya di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Rabu malam (22/7). Tabrakan antara microbus dan truk roda enam itu mengakibatkan tiga orang tewas dan lima lainnya mengalami luka-luka.

Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska mengatakan seluruh korban meninggal merupakan penumpang microbus.

"Kecelakaan ini mengakibatkan tiga orang yang merupakan penumpang meninggal dunia dan lima orang lainnya mengalami luka-luka," kata Chelvin.

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Tiga korban meninggal telah dievakuasi ke RSUD dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang. Sementara lima korban luka menjalani perawatan di RS Lawang Medika, Kabupaten Malang.

Hingga kini, polisi masih melakukan pendataan identitas seluruh korban. Sementara itu, pengemudi truk dilaporkan selamat.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) sementara, kecelakaan bermula ketika microbus melaju dari arah utara menuju selatan di Tol Pandaan-Malang.

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Sesampainya di KM 76+600 A, microbus diduga gagal menjaga jarak aman sehingga menabrak bagian belakang truk roda enam yang berada di depannya.

"Jarak sudah dekat dan diduga pengemudi kendaraan microbus kurang bisa menjaga jarak aman sehingga terjadi tabrakan di bagian belakang," ujar Chelvin.

Kecelakaan maut terjadi di KM 76 Tol Pandaan-Malang. Microbus menabrak truk roda enam, menyebabkan tiga penumpang meninggal dunia dan lima lainnya terluka.
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TAGS   kecelakaan maut Tol Pandaan-Malang kecelakaan tol microbus tabrak truk penumpang mobil tewas kecelakaan malang kronologi kecelakaan

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