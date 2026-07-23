Cuaca Malang Hari ini, Pagi-Sore Cerah hingga Berawan, Malamnya Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKGs Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (23/7) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cerah hingga berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 14-29 derajat celsius.