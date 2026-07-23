JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Malam Cerah & Cerah Berawan di Seluruh Kawasan

Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Malam Cerah & Cerah Berawan di Seluruh Kawasan

Kamis, 23 Juli 2026 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Sampai Malam Cerah & Cerah Berawan di Seluruh Kawasan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Surabaya hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (23/7).

Pagi dan siang cuaca di seluruh kawasan cerah dan cerah berawan.

Sore dan malamnya cerah di seluruh kawasan.

Baca Juga:

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-35 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan cerah selama seharian.

Baca Juga:

Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Ramalan cuaca Surabaya hari ini, pagi sampai malam bakal cerah di seluruh kawasan.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di surabaya cuaca cuaca hari ini ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU