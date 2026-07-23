Microbus Tabrak Truk di Tol Pandaan-Malang, 3 Penumpang Tewas

jatim.jpnn.com, MALANG - Sebanyak dua kendaraan terlibat kecelakaan maut,di Tol Pandaan-Malang KM 76+600 A arah Surabaya menuju Malang, masuk wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Rabu (22/7) sekitar pukul 18.30 WIB.

Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska mengatakan peristiwa tersebut melibatkan Microbus Hiace bernopol B 7463 WDA menabrak truk berpelat nomor DA 8984 CH.

“Tiga orang tewas dan lima luka-luka dalam kecelakaan ini,” ujar Alif.

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Menurutnya, kecelakaan ini bermula saat mobil Hiace melaju dari arah utara ke selatan. Sesampainya di lokasi kejadian, se arah di depannya melaju truk roda roda enam.

"Diduga jarak sudah dekat dan pengemudi kendaraan Microbus Toyota Hiace, kurang bisa menjaga jarak aman sehingga terjadi tabrak belakang,” jelasnya.

Kedua kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan. Polisi masih fokus melakukan penyelidikan, guna mencari tahu penyebab pasti kecelakaan.

“Seluruh korban dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang. Petugas juga masih di lokasi kejadian untuk melakukan Olah TKP,” tandasnya. (mcr23/jpnn)