Cuaca Jawa Timur 23 Juli 2026, Pagi Gerimis, Siang-Malam Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (23/7).

Paginya Lumajang hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Siangnya cerah dan cerah berawan di seluruh wilayah.

Sorenya cerah hingga berangin di seluruh wilayah.

Malamnya masih cerah hingga berangin di seluruh wilayah.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 13-34 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27-29 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)