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APKRINDO Ungkap Penyebab Polemik Izin Parkir di Surabaya, Ternyata Bukan Soal Pajak

Kamis, 23 Juli 2026 – 10:35 WIB
APKRINDO Ungkap Penyebab Polemik Izin Parkir di Surabaya, Ternyata Bukan Soal Pajak - JPNN.com Jatim
Kondisi tempat usaha makanan di kawasan Ngagel yang disegel karena belum sistem parkir digital non-tunai. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (APKRINDO) Jawa Timur mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam melakukan pengawasan dan penertiban perizinan parkir di tempat usaha.

Walakin, mereka menilai masih ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi, terutama terkait sosialisasi dan proses perizinan.

Ketua APKRINDO Jawa Timur Ferry Setiawan mengatakan pengawasan perizinan parkir memang diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban di Kota Surabaya.

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"Pada prinsipnya APKRINDO Jawa Timur mendukung upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan dan penertiban perizinan parkir di tenempat usaha. Pengawasan yang baik diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban," ujar Ferry, Rabu (22/7).

Namun, berdasarkan masukan dari sejumlah anggota, pelaksanaan di lapangan dinilai masih membutuhkan penyempurnaan. Salah satunya terkait sosialisasi mengenai kewajiban pengurusan izin parkir yang dinilai belum merata.

Menurut Ferry, sebagian pelaku usaha juga sempat mengalami kendala saat mengurus perizinan secara daring akibat gangguan sistem, sehingga proses penyelesaian izin menjadi terhambat.

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"Kami menerima masukan dari sejumlah anggota bahwa sosialisasi mengenai kewajiban dan tenggat waktu pengurusan perizinan belum tersampaikan secara merata. Selain itu, saat proses pengajuan secara online sempat terjadi kendala sistem yang membuat sebagian pelaku usaha belum bisa segera menyelesaikan perizinannya," katanya.

Dia menilai kondisi tersebut seharusnya menjadi pertimbangan sebelum dilakukan tindakan penyegelan terhadap tempat usaha.

APKRINDO Jawa Timur mendukung penertiban izin parkir oleh Pemkot Surabaya, tetapi meminta sosialisasi, perbaikan sistem perizinan, dan masa penyesuaian.
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TAGS   izin parkir surabaya polemik parkir surabaya apkrindo Pemkot Surabaya penertiban izin parkir parkir nontunai penyegelan tempat usaha sosialisasi izin parkir

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