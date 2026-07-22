PT Dok Pantai Lamongan Salurkan Bantuan untuk Keluarga Nelayan KMN Entok

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - PT Dok Pantai Lamongan (DPL) menyalurkan bantuan kepada keluarga nelayan yang terdampak musibah hilangnya KMN Entok di perairan Lamongan.

Bantuan diserahkan melalui program DPL Peduli di Kantor Rukun Nelayan Blimbing sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat pesisir yang tengah menghadapi musibah.

Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Lamongan, Basarnas, Polairud, BPBD, Baznas, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), serta Rukun Nelayan yang bersama-sama memberikan dukungan kepada keluarga korban.

Ketua HNSI Lamongan Sukri mengapresiasi kepedulian yang ditunjukkan PT Dok Pantai Lamongan.

"Terima kasih atas hadirnya PT Dok Pantai Lamongan dalam bentuk bantuan ini. Kami sungguh terharu karena perusahaan senantiasa hadir dan membersamai masyarakat dalam berbagai kondisi, terutama di saat-saat yang penuh ujian seperti ini," ujar Sukri, Rabu (22/7).

Mewakili manajemen PT Dok Pantai Lamongan, Indra Wahyu Dewata menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para nelayan yang hingga kini masih menunggu kepastian nasib anggota keluarganya.

"Kami turut merasakan kesedihan yang mendalam atas musibah yang dialami para nelayan dan keluarga mereka. Semoga bantuan yang kami berikan dapat sedikit meringankan beban sekaligus menjadi penguat bahwa mereka tidak menghadapi cobaan ini sendirian," katanya.

Menurut Indra, program DPL Peduli merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus hadir bersama masyarakat, khususnya komunitas nelayan di sekitar wilayah operasional perusahaan.