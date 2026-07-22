Philips Hadirkan Pengalaman Belanja Berkonsep Smart Home di Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Philips membuka Philips Lighting Store pertama di Surabaya. Gerai berkonsep experience store yang berlokasi di Jalan Kertajaya itu menghadirkan solusi pencahayaan rumah secara menyeluruh, mulai dari konsultasi desain, pemilihan produk, hingga layanan pemasangan.

Presiden Director Signify Indonesia Dedy Bagus Pramono mengatakan Surabaya dipilih sebagai lokasi gerai pertama karena memiliki kontribusi besar terhadap bisnis Philips di Indonesia.

Menurut dia, kontribusi bisnis dari Surabaya, Jawa Timur, hingga Indonesia Timur mencapai lebih dari 25 persen terhadap bisnis perusahaan.

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"Surabaya merupakan kota yang sangat penting bagi kami. Kontribusi bisnis Surabaya, Jawa Timur, bahkan Indonesia Timur mencapai lebih dari 25 persen. Karena itu kami membuka Philips Lighting Store pertama di sini," ujar Dedy saat grand opening, Rabu (22/7).

Dedy menegaskan kehadiran Philips Lighting Store tidak akan menggantikan jaringan toko lampu yang selama ini menjadi mitra penjualan Philips. Sebaliknya, konsep tersebut justru melengkapi layanan yang sudah ada dengan memberikan pengalaman berbelanja yang lebih interaktif.

Di gerai tersebut, konsumen dapat melihat langsung simulasi pencahayaan untuk berbagai ruangan, berkonsultasi mengenai desain lampu, hingga memperoleh layanan pemasangan.

Philips juga menghadirkan sekitar 200 SKU baru yang sebelumnya belum tersedia di toko lampu konvensional. Produk yang ditawarkan meliputi lampu fungsional, lampu dekoratif, hingga smart lighting yang dapat dicoba langsung oleh pelanggan.

"Kami ingin menghadirkan pengalaman end-to-end. Konsumen bisa berkonsultasi, memilih produk yang sesuai, hingga mendapatkan bantuan instalasi," katanya.