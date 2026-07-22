Kepala MTsN 4 Bondowoso Buka Suara soal Video Viral MBG, Ini Fakta Sebenarnya

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Kepala MTsN 4 Bondowoso Qurniatul Fathiyah memberikan klarifikasi terkait video dugaan pembuangan makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di media sosial.

Dia menegaskan video berdurasi 39 detik tersebut tidak menggambarkan kronologi kejadian secara utuh dan memunculkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

"Kami sangat menyayangkan adanya video yang membangun opini negatif terhadap sekolah," ujar Qurniatul Fathiyah, Rabu (22/7).

Menurut dia, video tersebut direkam saat berlangsung kunjungan kerja Wakil Menteri di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso, pada Senin (20/7).

Saat itu, halaman MTsN 4 Bondowoso digunakan sebagai lokasi parkir kendaraan tamu sehingga akses menuju sekolah mengalami kepadatan. Kondisi tersebut berdampak pada keterlambatan distribusi makanan Program MBG.

Qurniatul menjelaskan penyedia MBG telah menghubungi pihak sekolah melalui WhatsApp untuk menginformasikan keterlambatan pengiriman akibat penutupan akses jalan dan kemacetan. Akibat keterlambatan tersebut, sebagian siswa telah membeli makanan di koperasi sekolah.

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"Ketika MBG datang, kemungkinan sebagian anak-anak sudah kenyang sehingga makanan yang dikonsumsi hanya sebagian dan tidak sampai habis," katanya.

Video yang beredar memperlihatkan sejumlah siswa menuangkan sisa makanan dari wadah makan (ompreng) ke sebuah gerobak. Perekam video kemudian memberikan narasi yang mempertanyakan kualitas makanan Program MBG.