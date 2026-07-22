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Video Dugaan MBG Dibuang di Bondowoso Viral, Begini Respons SPPG

Rabu, 22 Juli 2026 – 18:00 WIB
Video Dugaan MBG Dibuang di Bondowoso Viral, Begini Respons SPPG - JPNN.com Jatim
Video dugaan pembuangan makanan Program Makan Bergizi Gratis di Bondowoso viral di media sosial. SPPG Tumpeng masih menelusuri penyebab kejadian. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, BONDOWOSO - Video yang memperlihatkan dugaan pembuangan makanan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disuplai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tumpeng viral di media sosial dan memicu beragam tanggapan warganet.

Video tersebut diduga direkam di lingkungan MTsN 4 Bondowoso yang berada di Desa Lombok Kulon, Kecamatan Wonosari, saat berlangsung kunjungan kerja Wakil Menteri ke Gapoktan Al-Barokah pada Senin (20/7).

Dalam rekaman yang beredar, terlihat sejumlah siswa menuangkan sisa makanan dari wadah makan (ompreng) ke sebuah gerobak kecil. Di dalam gerobak juga tampak sejumlah kotak makanan beserta sisa nasi dan lauk.

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Perekam video kemudian melontarkan komentar menggunakan bahasa Madura yang mempertanyakan kualitas makanan dalam program MBG. Rekaman tersebut selanjutnya tersebar di berbagai platform media sosial.

Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab makanan tersebut tidak dihabiskan para siswa maupun konteks utuh dari video yang beredar.

Menanggapi video viral tersebut, Kepala SPPG Tumpeng Amelia Putri mengatakan pihaknya masih melakukan penelusuran untuk mengetahui fakta yang sebenarnya.

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"Kami akan menelusuri ulang apa penyebabnya," kata Amelia saat dikonfirmasi, Selasa (21/7).

Dia menegaskan penelusuran dilakukan agar penyebab kejadian dapat diketahui secara objektif sebelum diambil kesimpulan.

Video dugaan pembuangan makanan Program Makan Bergizi Gratis di Bondowoso viral di media sosial. SPPG Tumpeng masih menelusuri penyebab kejadian.
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TAGS   mbg dibuang Video MBG viral SPPG Tumpeng MTsN 4 Bondowoso viral

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