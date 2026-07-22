Salurkan Alat Produksi hingga APD, PLN Bantu Difabel di Malang Kembangkan Usaha

jatim.jpnn.com, MALANG - PT PLN (Persero) Pusat Manajemen Proyek (PUSMANPRO) melalui Unit Pelaksana Manajemen Konstruksi (UPMK) II menyalurkan bantuan alat produksi, alat pelindung diri (APD), serta penyuluhan strategi pemasaran kepada penyandang disabilitas di Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Program tersebut menyasar 30 penyandang disabilitas yang tergabung dalam tiga Kelompok Usaha Cahaya (KUC), yakni KUC Produksi Keset, KUC Produksi Batik Ciprat, dan KUC Produksi Batik Cup.

Bantuan disalurkan bersama Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UPMK II sebagai bagian dari upaya mendorong kemandirian ekonomi kelompok rentan.

Berbagai sarana produksi yang diberikan meliputi meja kerja, kursi, besi pengenam, setrika, hingga perlengkapan pendukung produksi kain dan batik. PLN juga menyerahkan paket APD untuk mendukung keselamatan kerja para pelaku usaha.

Penyerahan bantuan secara simbolis dihadiri Camat Lawang Nur Soleh Hidayat, perwakilan Dinas Sosial Kota Batu Ahmad Mulyadi, serta para anggota KUC binaan YBM PLN.

Camat Lawang Nur Soleh Hidayat mengapresiasi kolaborasi PLN dalam mendukung pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

"Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi yang sangat baik antara pemerintah dan BUMN. Kami berharap program ini terus berkesinambungan sehingga teman-teman difabel memiliki mata pencaharian mandiri dan mampu meningkatkan perekonomian keluarga," ujarnya.

Salah seorang anggota KUC, Dewi, penyandang tuna rungu dan tuna wicara, mengaku bantuan tersebut memberikan semangat baru untuk terus berkarya.