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Jatim Kirim 45 Siswa ke LKS Nasional 2026, Bertanding di 38 Bidang Kompetensi

Rabu, 22 Juli 2026 – 14:09 WIB
Jatim Kirim 45 Siswa ke LKS Nasional 2026, Bertanding di 38 Bidang Kompetensi - JPNN.com Jatim
Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aries Agung Paewai (kanan) meninjau training center di SMKN 1 Buduran untuk persiapan LKS Nasional 2026. Foto: Dok. Dindik Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Jawa Timur mematangkan persiapan menjelang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Pendidikan Menengah Tingkat Nasional 2026 yang digelar pada 29 Juli hingga 1 Agustus.

Sebanyak 45 siswa dari 29 SMK negeri dan swasta akan mewakili Jawa Timur pada 38 bidang kompetensi yang diselenggarakan secara hybrid, yakni daring dan luring.

Kepala Dindik Jatim Aries Agung Paewai mengatakan seluruh persiapan kontingen Jatim berjalan sesuai rencana. Dia bahkan telah meninjau langsung simulasi pelaksanaan lomba daring di SMKN 1 Buduran, Sidoarjo.

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"Kemarin saya sudah meninjau seluruh persiapan LKS Dikmen, khususnya pelaksanaan daring di SMKN 1 Buduran. Sekaligus melihat simulasi yang dilakukan peserta. Secara umum semuanya sudah siap," ujar Aries, Rabu (22/7).

Dari total 38 bidang kompetensi, sebanyak 19 bidang digelar secara daring dan 19 bidang lainnya secara luring, termasuk satu bidang eksibisi Artificial Intelligence (AI).

Pelaksanaan lomba daring dipusatkan di SMKN 1 Buduran, SMKN 2 Buduran, dan SMKN 3 Buduran di Kabupaten Sidoarjo.

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Sementara kompetisi luring berlangsung di sejumlah lokasi di Jakarta, Depok, dan Banten, seperti PPSDM Kemendikdasmen Depok, BPMP DKI Jakarta, BGTK Banten, United Tractors, serta SMKN 4, SMKN 26, dan SMKN 57 Jakarta.

Aries menjelaskan, sebanyak 21 peserta akan mengikuti lomba daring, sedangkan 24 peserta lainnya bertanding secara luring dan mengikuti eksibisi AI.

Dindik Jawa Timur menyiapkan 45 siswa dari 29 SMK untuk mengikuti LKS Nasional 2026 pada 38 bidang kompetensi yang digelar secara daring dan luring.
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TAGS   Dinas pendidikan jatim berita pendidikan LKS nasional lomba kompetensi siswa Kompetisi SMK

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