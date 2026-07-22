PLN Beri Diskon Tambah Daya 50 Persen hingga 27 Juli 2026, Simak Syaratnya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur mengajak masyarakat memanfaatkan program Tambah Daya Diskon 50 Persen melalui promo Semangat Baru Makin Berdaya dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Program tersebut berlaku hingga 27 Juli 2026 dan ditujukan untuk membantu pelanggan memperoleh kapasitas listrik yang lebih besar dengan biaya lebih terjangkau dan hanya dapat diakses melalui aplikasi PLN Mobile.

General Manager PLN UID Jawa Timur Eric Rossi Priyo Nugroho mengatakan promo itu merupakan bentuk komitmen PLN dalam meningkatkan kualitas layanan sekaligus memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus bertambah.

"Semangat HUT ke-81 Republik Indonesia kami maknai sebagai dorongan untuk terus menghadirkan layanan kelistrikan yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Melalui promo Tambah Daya Diskon 50 Persen, kami ingin membantu pelanggan memperoleh akses listrik yang lebih andal dengan biaya lebih terjangkau," ujar Eric.

Promo ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah 1 fasa dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA yang ingin menambah daya maksimal menjadi 7.700 VA. Pelanggan yang memenuhi syarat dapat menikmati potongan biaya penyambungan hingga setengah dari tarif normal.

Sebagai contoh, pelanggan dengan daya 450 VA yang ingin menambah daya menjadi 900 VA hanya dikenakan biaya Rp210.825, turun dari harga normal Rp421.650. Sementara pelanggan 900 VA yang ingin meningkatkan daya menjadi 2.200 VA cukup membayar Rp609.050 dari harga normal Rp1.218.100.

Pelanggan dengan daya 1.300 VA yang melakukan tambah daya ke 2.200 VA juga mendapatkan potongan harga menjadi Rp421.650 dari tarif normal Rp843.300. Adapun pelanggan 5.500 VA yang meningkatkan daya menjadi 7.700 VA dikenakan biaya Rp1.065.900, lebih murah dibanding tarif normal Rp2.131.800.

Untuk mengikuti program ini, pelanggan harus memenuhi sejumlah persyaratan, yakni telah terdaftar sebagai pelanggan PLN sebelum 1 Juli 2026, tidak memiliki tunggakan listrik atau kewajiban lainnya, serta melakukan minimal satu kali pembelian token atau pembayaran tagihan melalui aplikasi PLN Mobile untuk memperoleh e-voucher diskon tambah daya.