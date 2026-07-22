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Dugaan Penipuan Dapur SPPG Rugikan Pelapor Hampir Rp1 Miliar di Tulungagung

Rabu, 22 Juli 2026 – 12:37 WIB
Dugaan Penipuan Dapur SPPG Rugikan Pelapor Hampir Rp1 Miliar di Tulungagung - JPNN.com Jatim
Sejumlah relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri Polresta Kendari menyiapkan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) saat peninjauan operasional oleh gubernur Sultra di SPPG Polri Polresta Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (26/5/2026). ANTARA FOTO/Andry Denisah/wsj.

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sat Reskrim Polres Tulungagung menyelidiki dugaan penipuan terkait pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Tulungagung.

Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Andi Wiranata Tamba mengatakan penyelidikan masih berada pada tahap awal dengan mengumpulkan bahan keterangan dari sejumlah pihak.

"Kami menerima aduan terkait dugaan penipuan pendirian dapur SPPG. Saat ini masih dalam tahap pendalaman," kata Andi, Selasa (21/7).

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Dia menjelaskan dalam aduan tersebut turut disebut nama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin. Namun, penyidik belum menyimpulkan adanya tindak pidana dan masih mendalami seluruh keterangan yang diperoleh.

"Masih kami dalami untuk menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana," ujarnya.

Sejumlah saksi telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun, salah satu saksi berinisial E belum memenuhi panggilan penyidik.

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Berdasarkan laporan yang diterima kepolisian, pelapor mengaku dijanjikan lokasi pendirian dapur SPPG di Desa Mangunsari, Kecamatan Kedungwaru.

Pelapor juga mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp50 juta serta membangun dapur SPPG dengan biaya sekitar Rp900 juta.

Polres Tulungagung menyelidiki dugaan penipuan pendirian dapur SPPG. Pelapor mengaku mengeluarkan hampir Rp1 miliar, tetapi janji realisasi belum terpenuhi.
Sumber Antara
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TAGS   penipuan dapur sppg penipuan pembangunan sppg sppg tulungagung polres Tulungagung program mbg sppg palsu

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