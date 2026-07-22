Cuaca Jawa Timur 22 Juli 2026, Sore dan Malam Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (22/7).

Paginya cuaca di seluruh wilayah cerah hingga berawan.

Siangnya masih cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Sorenya Lumajang hujan ringan atau gerimis. Wilayah lainnya cerah dan cerah berawan.

Malamnya Lumajang masih gerimis. Wilayah lainnya cerah hingga berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 14-33 derajat celsius.



Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut1 18-31 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)