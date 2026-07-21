JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Nestle Indonesia Dukung Peternak Pasuruan dengan Closed Barn dan Sapi Perah Impor

Nestle Indonesia Dukung Peternak Pasuruan dengan Closed Barn dan Sapi Perah Impor

Selasa, 21 Juli 2026 – 21:30 WIB
Nestle Indonesia Dukung Peternak Pasuruan dengan Closed Barn dan Sapi Perah Impor - JPNN.com Jatim
Nestle Indonesia menerapkan sistem closed barn di Pasuruan dan menyerahkan 90 sapi perah impor kepada tiga koperasi, Selasa (21/7). Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Nestle Indonesia memperkuat komitmennya dalam mendukung modernisasi sektor persusuan nasional melalui penerapan sistem closed barn di KUD Dadi Jaya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, serta penyerahan 90 ekor sapi perah impor kepada tiga koperasi sapi perah di Jawa Timur.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Nestle Indonesia meningkatkan produktivitas dan kualitas susu segar nasional sekaligus memperkuat daya saing peternak sapi perah rakyat.

Sebanyak 90 sapi perah impor diserahkan kepada KUD Dadi Jaya Purwodadi (Pasuruan), Koperasi SAE Pujon (Malang), dan KUD Sumber Makmur Ngantang (Malang).

Baca Juga:

Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi komitmen Nestle Indonesia yang selama puluhan tahun mendampingi peternak sapi perah rakyat.

"Kami mengapresiasi komitmen PT Nestle Indonesia yang tidak hanya menyediakan produk berkualitas, tetapi juga konsisten memberdayakan peternak sapi perah. Kolaborasi seperti ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, kualitas susu segar, dan kesejahteraan peternak sehingga mendukung ketahanan pangan nasional," katanya.

Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo mengatakan Pasuruan sebagai penghasil susu segar terbesar kedua di Jawa Timur memiliki potensi besar untuk terus berkembang.

Baca Juga:

Menurut dia, penerapan sistem closed barn menjadi solusi atas keterbatasan lahan sekaligus mampu meningkatkan produktivitas ternak.

"Susu merupakan komoditas penting bagi pemenuhan gizi masyarakat sekaligus penggerak ekonomi peternak. Kami mengapresiasi inisiatif Nestlé Indonesia yang terus memperkuat ekosistem persusuan di Pasuruan," ujarnya.

Nestle Indonesia menerapkan sistem closed barn di Pasuruan dan menyerahkan 90 sapi perah impor kepada tiga koperasi
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Nestle closed barn sapi perah Australia sapi impor peternakan modern modernisasi peternakan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU