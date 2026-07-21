Nestle Indonesia Dukung Peternak Pasuruan dengan Closed Barn dan Sapi Perah Impor

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Nestle Indonesia memperkuat komitmennya dalam mendukung modernisasi sektor persusuan nasional melalui penerapan sistem closed barn di KUD Dadi Jaya Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, serta penyerahan 90 ekor sapi perah impor kepada tiga koperasi sapi perah di Jawa Timur.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya Nestle Indonesia meningkatkan produktivitas dan kualitas susu segar nasional sekaligus memperkuat daya saing peternak sapi perah rakyat.

Sebanyak 90 sapi perah impor diserahkan kepada KUD Dadi Jaya Purwodadi (Pasuruan), Koperasi SAE Pujon (Malang), dan KUD Sumber Makmur Ngantang (Malang).

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Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi komitmen Nestle Indonesia yang selama puluhan tahun mendampingi peternak sapi perah rakyat.

"Kami mengapresiasi komitmen PT Nestle Indonesia yang tidak hanya menyediakan produk berkualitas, tetapi juga konsisten memberdayakan peternak sapi perah. Kolaborasi seperti ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, kualitas susu segar, dan kesejahteraan peternak sehingga mendukung ketahanan pangan nasional," katanya.

Bupati Pasuruan Mochamad Rusdi Sutejo mengatakan Pasuruan sebagai penghasil susu segar terbesar kedua di Jawa Timur memiliki potensi besar untuk terus berkembang.

Menurut dia, penerapan sistem closed barn menjadi solusi atas keterbatasan lahan sekaligus mampu meningkatkan produktivitas ternak.

"Susu merupakan komoditas penting bagi pemenuhan gizi masyarakat sekaligus penggerak ekonomi peternak. Kami mengapresiasi inisiatif Nestlé Indonesia yang terus memperkuat ekosistem persusuan di Pasuruan," ujarnya.