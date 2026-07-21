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PBNU Undang Presiden Prabowo Membuka Acara Muktamar ke-35 di Jombang

Selasa, 21 Juli 2026 – 22:05 WIB
PBNU Undang Presiden Prabowo Membuka Acara Muktamar ke-35 di Jombang - JPNN.com Jatim
Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) Muktamar NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul (Kanan). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memastikan persiapan penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama terus dimatangkan.

Agenda lima tahunan organisasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) Muktamar NU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan waktu menuju pelaksanaan muktamar tinggal sekitar 40 hari.

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Karena itu, berbagai persiapan terus dikebut agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan sesuai rencana.

“PBNU terus melakukan persiapan yang waktunya tinggal 40 hari lagi. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar,” ujar Gus Ipul usai pertemuan PWNU dan PCNU se-Jawa Timur, Selasa (21/7).

Menurutnya, PBNU juga telah mengundang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membuka secara resmi Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang.

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“Diharapkan Muktamar akan dibuka secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. PBNU sudah mengundang secara resmi agar beliau dapat membuka Muktamar NU ke-35 di Jombang,” katanya.

Selain mematangkan persiapan teknis, PBNU terus melakukan konsolidasi dengan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) di berbagai daerah.

Persiapan Muktamar ke-35 NU di Jombang terus dimatangkan. PBNU menargetkan seluruh tahapan rampung dan berharap Presiden Prabowo membuka acara.
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TAGS   Nahdlatul Ulama gus ipul pbnu Muktamar NU Muktamar ke-35 NU

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