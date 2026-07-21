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PWNU Jatim Ungkap Alasan Tunjuk Gus Kikin Maju Calon Ketum PBNU di Muktamar ke-35

Selasa, 21 Juli 2026 – 21:00 WIB
PWNU Jatim Ungkap Alasan Tunjuk Gus Kikin Maju Calon Ketum PBNU di Muktamar ke-35 - JPNN.com Jatim
Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dipastikan maju dalam bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-35 NU. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin dipastikan maju dalam bursa calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-35 NU.

Penunjukan Gus Kikin itu dilakukan setelah konsolidasi dan rapat internal bersama pengurus cabang (PC) di Jawa Timur, Selasa (21/7).

Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur KH Abdul Matin menjelaskan, keputusan mengusung Gus Kikin didasari sejumlah pertimbangan.

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Salah satunya karena dinilai memiliki komitmen untuk mengembalikan NU pada landasan utama organisasi yang tertuang dalam Qanun Asasi karya pendiri NU, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari.

“Gus Kikin mempunyai komitmen untuk mengembalikan NU pada Qanun Asasi yang dirumuskan Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari sebagai dasar dan pijakan utama organisasi,” ujar Kiai Matin, Selasa (21/7).

Selain itu, PWNU Jatim menilai Gus Kikin memiliki visi membawa NU sebagai organisasi yang teduh dengan mengedepankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Nahdliyah.

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Hal itu dianggap penting untuk menjaga persatuan serta mencegah potensi perpecahan di tubuh organisasi.

“Agar seluruh program dan rencana bisa dijalankan secara baik dan terukur,” katanya.

Alasan PWNU Jatim tunjuk Gus Kikin maju sebagai kandidat Ketua Umum PBNU di Muktamar ke-35
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TAGS   pwnu jatim Gus Kikin Muktamar ke-35 NU kandidat ketum pbnu

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