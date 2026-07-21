Jangan Tertipu! Ini 7 Tips Memastikan Produk Original saat Belanja Online

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kekhawatiran menerima barang palsu atau tidak sesuai deskripsi kerap menghantui saat berbelanja daring. Risiko ini sering kali meningkat saat musim diskon karena harga yang menarik dapat membuat pembeli menjadi kurang waspada.

Momen seperti promo ulang tahun 15 blibli memang menghadirkan banyak penawaran menarik, tetapi keaslian produk tetap harus menjadi prioritas utama. Karena itu, penting untuk mengetahui beberapa langkah sederhana untuk memastikan produk yang dibeli benar-benar asli sebelum tergiur oleh potongan harga.

Setelah memahami langkah-langkah dasar tersebut, Anda dapat berbelanja dengan lebih percaya diri, termasuk saat memanfaatkan penawaran spesial. Anda dapat memastikan transaksi aman dari produk tiruan dengan memilih untuk Beli promo ulang tahun 15 blibli Online Original hanya di Blibli.

Dengan pendekatan yang cermat, Anda bisa menikmati diskon tanpa mengorbankan kualitas dan keaslian barang yang diinginkan.

1. Beli dari Official Store

Langkah paling aman untuk memastikan keaslian produk adalah dengan membeli langsung dari official store merek atau penjual bersertifikasi resmi. Toko resmi ini biasanya menampilkan lencana atau penanda khusus pada halaman mereka di platform e-commerce.

Cara ini membantu mengurangi risiko menerima barang palsu sekaligus memastikan Anda mendapatkan garansi resmi dari distributor atau merek terkait.

2. Periksa Garansi Resmi

Produk asli umumnya disertai dengan garansi resmi dari distributor, bukan sekadar garansi dari toko. Anda perlu memeriksa apakah pada produk tercantum kartu garansi, durasi cakupannya, serta cara mengklaimnya. Untuk produk elektronik khususnya, keberadaan garansi resmi sering kali menjadi pembeda utama antara barang orisinal dan tiruan yang beredar dengan harga lebih murah di pasaran.

3. Teliti Detail dan Foto Produk

Perhatian yang cermat terhadap foto dan deskripsi produk adalah langkah krusial berikutnya. Produk asli umumnya menampilkan foto yang jelas, spesifikasi lengkap, serta logo dan kemasan yang sesuai dengan informasi resmi dari merek terkait. Anda perlu mewaspadai gambar yang buram, deskripsi yang sangat minim, atau logo yang tampak sedikit berbeda dari versi resmi yang dikenal.