Gus Kikin Maju Pemilihan Ketua Umum PBNU di Muktamar ke-35, Fokus Jaga Tradisi NU

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ketua Umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menegaskan siap maju dalam kontestasi pemilihan Calon Ketua Umum (Ketum) PBNU dalam Muktamar ke-35.

Gus Kikin mengaku keikutsertaan dirinya bukanlah keinginan pribadi. Melainkan, hasil rapat internal yang digelar bersama 45 pengurus cabang di Jawa Timur.

"Saya nyatakan siap. Saya tidak mengajukan diri tetapi bahwa ini saya harus maju karena memang ditugaskan untuk mencalonkan sebagai salah satu kandidat untuk di dalam pemilihan ketua PBNU di muktamar yang akan datang ini," kata Gus Kikin saat konferensi pers, Selasa (21/7).

Gus Kikin mengatakan fokus yang diusung pada Muktamar ke-35 nanti adalah menjaga tradisi NU yang selama ini menjadi kekuatan organisasi, memperkuat persatuan, serta membangun budaya organisasi yang dilandas kasih sayang dan kebersamaan.

"Itu yang harus kami jaga, kami lanjutkan, kami teruskan karena NU itu adah organisasi NU dengan penuh kasih sayang," jelasnya.

Gus Kikin menilai kegiatan Muktamar ke-35 di Ponpes Tambak Beras nanti menjadi momentum penting untuk merumuskan program-program strategis sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi agar NU mampu menghadapi tantangan ke depan.

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"Banyak yang harus dilakukan di dalam rangka konsolidasi ini. Karena memang yang namanya muktamar itu program-program yang diajukan memang sangat penting biasanya itu kemudian ada pergantian pengurus nanti," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH. Abdul Matin mengungkapkan alasan di balik penunjukan Gus Kikin menjadi kanditat Ketum PBNU.