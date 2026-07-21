PWNU Jatim Tunjuk Gus Kikin Maju Ketum PBNU di Muktamar ke-35

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur resmi menunjuk KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin untuk maju sebagai kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-35 yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Abdul Matin mengatakan penunjukan Ketua PWNU Jatim itu setelah dilakukan konsolidasi dan rapat internal bersama pengurus cabang (PC) di Jawa Timur, Selasa (21/7).

"PWNU Jatim menugasi atau memberikan tugas kepada Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz untuk menjadi kandidat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pada Muktamar nanti," kata Kiai Matin saat konferensi pers, Selasa (21/7).

"Ini murni kehendak daripada warga Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Bukan pribadi perorangan, akan tetapi lewat rapat Pengurus Syuriah dan Tanfidziyah bukan hanya sekali, dua sampai tiga kali," tambahnya.

Dia menyampaikan bahwa keputusan ini bukanlah semata-mata keinginan dari Gus Kikin sendiri, melainkan hasil musyawarah bersama.

"Kemudian setelah melewati beberapa rapat-rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah, kami bukan mengajak kepada PCNU, tetapi murni bagaimana pendapat PCNU," jelasnya.

Dia menyampaikan apabila dalam rapat tersebut PCNU tidak menyetujui penunjukan Gus Kikin, maka tidak akan dilanjutkan. Namun, seluruh PCNU sepakat mengusung Gus Kikin untuk menjadi kandidat Ketua PBNU.

"Alhamdulilah setelah kami kumpulkan, kemudian kami sampaikan bahwa PWNU menugaskan kepada Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz untuk menjadi kandidat Ketua Umum PBNU, alhamdulillah PCNU se-Jawa Timur sejumlah 45 PCNU alhamdulillah dengan semangat dan sepakat bersama-sama," jelasnya.