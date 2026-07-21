Umsura Beri Bonus Putra Tri Ramadhani Usai Raih Emas World Climbing Series 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Muhammadiyah Surabaya (Umsura) memberikan bonus dan penghargaan kepada atlet panjat tebing nasional Putra Tri Ramadhani yang sukses mempersembahkan medali emas pada ajang World Climbing Series 2026 nomor lead putra di Praha, Republik Ceko.

Putra yang merupakan mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Umsura disambut langsung jajaran pimpinan universitas saat berkunjung ke kampus, Selasa (21/7).

Prestasi tersebut menjadi catatan sejarah karena atlet asal Kediri itu menjadi atlet panjat tebing Indonesia pertama sekaligus atlet Asia Tenggara pertama yang meraih medali emas nomor lead di ajang World Climbing Series.

Pada babak final, Putra mengoleksi 43 poin untuk mengungguli atlet Jepang Neo Suzuki yang meraih 39 poin. Sementara medali perunggu menjadi milik atlet Austria Jakob Schubert.

Sebelum naik podium tertinggi di Praha, Putra lebih dulu meraih medali perunggu pada seri World Climbing Series di Chamonix, Prancis, sepekan sebelumnya.

Rektor Umsura Prof Dr Mundakir mengatakan pihaknya bangga atas pencapaian Putra yang dinilai mengharumkan nama universitas sekaligus Indonesia di kancah internasional.

“Kami keluarga besar Universitas Muhammadiyah Surabaya mengucapkan selamat kepada Putra Tri Ramadhani atas prestasi luar biasa ini. Keberhasilan meraih medali emas di ajang dunia menjadi kebanggaan bagi keluarga, universitas, dan seluruh rakyat Indonesia,” ujar Mundakir.

Menurut dia, prestasi tersebut sejalan dengan komitmen Umsura dalam mendukung mahasiswa untuk berkembang, baik di bidang akademik maupun nonakademik.