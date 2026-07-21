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3 Prodi Unusa Raih Hibah Kompetitif Nasional untuk Tingkatkan Mutu Pembelajaran

Selasa, 21 Juli 2026 – 16:40 WIB
3 Prodi Unusa Raih Hibah Kompetitif Nasional untuk Tingkatkan Mutu Pembelajaran - JPNN.com Jatim
Tiga prodi kesehatan Unusa meraih hibah PP-PTS 2026 senilai lebih dari Rp500 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat mutu pembelajaran dan kompetensi lulusan. Foto: Humas Unusa

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) memperoleh hibah Program Penguatan Perguruan Tinggi Swasta (PP-PTS) Tahun 2026 Skema B untuk tiga program studinya.

Ketiga prodi tersebut yakni S1 Pendidikan Dokter, S1 Keperawatan, dan S1 Kesehatan Masyarakat, dengan total nilai hibah lebih dari Rp500 juta.

Program PP-PTS Skema B merupakan hibah kompetitif nasional yang diberikan kepada perguruan tinggi swasta yang dinilai memiliki kapasitas kelembagaan kuat.

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Dana tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat keunggulan program studi, serta meningkatkan daya saing lulusan.

Rektor Unusa, Prof. Dr. Ir. Tri Yogi Yuwono mengatakan, hibah tersebut menjadi bentuk kepercayaan pemerintah terhadap Unusa untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di bidang kesehatan.

“Program ini menjadi momentum bagi Unusa untuk memperkuat kualitas proses pembelajaran sehingga lulusan yang dihasilkan tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan perkembangan layanan kesehatan,” ujar Prof Yogi, Selasa (21/7).

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Dia menambahkan, peningkatan kualitas lulusan menjadi salah satu fokus utama agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan di sektor kesehatan.

“Kami ingin menghasilkan lulusan yang adaptif, memiliki daya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan kesehatan nasional,” katanya.

Tiga prodi kesehatan Unusa meraih hibah PP-PTS 2026 senilai lebih dari Rp500 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat mutu pembelajaran.
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TAGS   Unusa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Unusa dapat hibah hibah tiga prodi Unusa berita pendidikan

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