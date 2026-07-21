115 Narapidana Berisiko Tinggi Dipindahkan dari Lapas Surabaya ke Nusakambangan

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Surabaya memindahkan 115 warga binaan kategori berisiko tinggi (high risk) ke sejumlah lapas di Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur Kusnali mengatakan pemindahan yang dilakukan pada Minggu (19/7) itu terdiri atas 36 warga binaan asal Jawa Timur dan 79 warga binaan asal Sulawesi.

"Pemindahan tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembinaan berkelanjutan agar sesuai dengan tingkat risiko masing-masing warga binaan," kata Kusnali dalam keterangan tertulis, Senin (20/7).

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Menurut dia, proses pemindahan dikawal secara ketat oleh Tim Pengamanan Intelijen Ditjenpas, personel Brigade Mobil (Brimob), serta petugas Lapas Kelas I Surabaya guna memastikan seluruh tahapan berlangsung aman dan sesuai prosedur.

Kusnali menjelaskan penempatan narapidana berdasarkan klasifikasi risiko diperlukan agar proses pembinaan berjalan lebih efektif sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pemasyarakatan.

Dia menyebut lapas-lapas di Pulau Nusakambangan memiliki infrastruktur, sumber daya manusia, dan sistem pengamanan yang dirancang khusus untuk menangani warga binaan kategori berisiko tinggi.

"Melalui sistem klasifikasi ini, pola pembinaan dan pengamanan dapat disesuaikan dengan karakteristik serta tingkat risiko masing-masing warga binaan," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lapas Kelas I Surabaya Sohibur Rachman mengatakan pemindahan ke Nusakambangan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembinaan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap warga binaan yang memerlukan penanganan khusus.