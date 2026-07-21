Spesies Baru Ikan Gobi Udang Ditemukan di Banyuwangi, Begini Ciri-cirinya

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan satu spesies baru ikan gobi udang (shrimpgoby) di perairan Banyuwangi, Jawa Timur. Spesies tersebut diberi nama Tomiyamichthys oriens sp. nov.

Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN Kunto Wibowo mengatakan penetapan spesies baru dilakukan menggunakan pendekatan taksonomi integratif, yakni menggabungkan analisis morfologi dan DNA.

"Kami mengombinasikan karakter morfologi dengan analisis DNA untuk memperoleh bukti yang lebih komprehensif. Hasilnya menunjukkan T. oriens memiliki karakter yang konsisten dan berbeda dari spesies terdekatnya sehingga layak ditetapkan sebagai spesies baru," ujar Kunto dalam keterangannya, Senin (20/7).

Kunto menjelaskan, ikan tersebut memiliki ciri khas berupa lima bercak jingga terang di sepanjang tubuh, bercak kuning kecil pada bagian kepala, serta dua filamen memanjang pada sirip punggung pertama ikan jantan.

Karakter tersebut membedakan Tomiyamichthys oriens dari spesies lain dalam genus yang sama.

Nama oriens berasal dari bahasa Latin yang berarti timur atau matahari terbit.

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Penamaan itu terinspirasi warna jingga cerah pada tubuh ikan sekaligus merujuk pada Banyuwangi yang dikenal dengan julukan The Sunrise of Java.

"Penamaan spesies ini juga menjadi bentuk pengakuan terhadap lokasi penemuannya. Kami berharap temuan ini dapat menjadi pemicu penelitian lanjutan untuk mengungkap kekayaan biodiversitas laut Indonesia yang masih sangat besar," katanya.