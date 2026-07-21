JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Spesies Baru Ikan Gobi Udang Ditemukan di Banyuwangi, Begini Ciri-cirinya

Spesies Baru Ikan Gobi Udang Ditemukan di Banyuwangi, Begini Ciri-cirinya

Selasa, 21 Juli 2026 – 10:35 WIB
Spesies Baru Ikan Gobi Udang Ditemukan di Banyuwangi, Begini Ciri-cirinya - JPNN.com Jatim
Hasil pindai spesies baru ikan gobi udang Tomiyamichthys oriens sp. nov. yang ditemukan oleh tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). ANTARA/HO-BRIN

jatim.jpnn.com, BANYUWANGI - Tim peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menemukan satu spesies baru ikan gobi udang (shrimpgoby) di perairan Banyuwangi, Jawa Timur. Spesies tersebut diberi nama Tomiyamichthys oriens sp. nov.

Peneliti Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN Kunto Wibowo mengatakan penetapan spesies baru dilakukan menggunakan pendekatan taksonomi integratif, yakni menggabungkan analisis morfologi dan DNA.

"Kami mengombinasikan karakter morfologi dengan analisis DNA untuk memperoleh bukti yang lebih komprehensif. Hasilnya menunjukkan T. oriens memiliki karakter yang konsisten dan berbeda dari spesies terdekatnya sehingga layak ditetapkan sebagai spesies baru," ujar Kunto dalam keterangannya, Senin (20/7).

Baca Juga:

Kunto menjelaskan, ikan tersebut memiliki ciri khas berupa lima bercak jingga terang di sepanjang tubuh, bercak kuning kecil pada bagian kepala, serta dua filamen memanjang pada sirip punggung pertama ikan jantan.

Karakter tersebut membedakan Tomiyamichthys oriens dari spesies lain dalam genus yang sama.

Nama oriens berasal dari bahasa Latin yang berarti timur atau matahari terbit.

Baca Juga:

Penamaan itu terinspirasi warna jingga cerah pada tubuh ikan sekaligus merujuk pada Banyuwangi yang dikenal dengan julukan The Sunrise of Java.

"Penamaan spesies ini juga menjadi bentuk pengakuan terhadap lokasi penemuannya. Kami berharap temuan ini dapat menjadi pemicu penelitian lanjutan untuk mengungkap kekayaan biodiversitas laut Indonesia yang masih sangat besar," katanya.

BRIN menemukan spesies baru ikan gobi udang di Banyuwangi bernama Tomiyamichthys oriens. Penetapan dilakukan melalui analisis morfologi dan DNA.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   penemuan spesies baru ikan gobi ikan gobi udang spesies baru ikan gobi udang BRIN ikan gobi udang banyuwangi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU