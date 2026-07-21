Dua Kandang Ternak Terbakar di Tulungagung dalam Tiga Jam, 3.100 Ayam Mati

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Tulungagung menangani dua kebakaran kandang ternak di lokasi berbeda dalam rentang waktu kurang dari tiga jam, Minggu (19/7) malam hingga Senin (20/7) dini hari.

Kepala Seksi Pemadaman dan Evakuasi DPKP Tulungagung Bambang Pidekso mengatakan kebakaran pertama terjadi di kandang ayam petelur milik Abdul Munir di Desa Boro, Kecamatan Kedungwaru.

"Laporan kami terima sekitar pukul 23.45 WIB. Kami mengerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran dan satu truk tangki suplai air ke lokasi," kata Bambang, Senin (20/7).

Petugas membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk memadamkan api hingga situasi dinyatakan aman.

Akibat kebakaran tersebut, sekitar 2.100 ekor ayam petelur dan 1.000 ekor anak ayam mati. Kerugian ditaksir mencapai Rp400 juta.

Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kebakaran diduga dipicu kebocoran gas LPG pada alat pemanas kandang yang kemudian memicu kobaran api.

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Belum lama berselang, sekitar pukul 02.10 WIB, DPKP kembali menerima laporan kebakaran kandang sapi di Desa Kesambi, Kecamatan Bandung.

Petugas segera menuju lokasi dan mengendalikan api sebelum merembet lebih luas.