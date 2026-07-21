Cuaca Jawa Timur 21 Juli 2026, Pagi Sampai Malam Diramalkan Cerah Hingga Berangin

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (21/7).

Paginya Banyuwangi berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Sorenya masih cerah hingga berawan di seluruh wilayah.

Malamnya Kota Batu, Kota Pasuruan, Magetan, Pasuruan, dan Trenggalek berangin. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 19-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-30 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)