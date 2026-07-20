4 Pembobol Gudang di Surabaya Ditangkap, Polisi Sita Mobil hingga Sepeda Listrik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Polsek Sawahan menangkap empat pelaku pembobolan gudang mobil milik CV Yazaktii di Jalan Raya Kedungdoro, Surabaya.

Keempat tersangka masing-masing berinisial FS (39), RDS (29), BDS (29), dan RH (29), yang seluruhnya merupakan warga Surabaya.

Kapolsek Sawahan Kompol Muljono mengatakan, aksi pencurian tersebut pertama kali diketahui oleh pemilik gudang, Gunawan Herlambang (77), warga Kelurahan Prada Kali Kendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Surabaya, pada Senin (13/7) sekitar pukul 21.00 WIB.

Korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Unit Reskrim Polsek Sawahan pada Selasa (14/7). Berbekal laporan itu, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi para pelaku.

“Setelah melalui penyelidikan, tim berhasil mengamankan RH. Berdasarkan keterangan tersangka, pada Rabu (15/7) sekitar pukul 07.00 WIB anggota kemudian menangkap FS dan RDS di Jalan Merapi, Surabaya,” kata Muljono, Senin (20/7).

Dari hasil pengembangan, polisi kembali menangkap BDS di kediamannya di Jalan Kedung Anyar, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Dengan penangkapan tersebut, seluruh pelaku pembobolan gudang berhasil diamankan.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dua evaporator mobil, 18 kondensor mobil dengan berbagai ukuran, satu unit sepeda listrik, satu unit mobil Daihatsu Sigra bernomor polisi L 1067 DBF yang diduga digunakan sebagai sarana kejahatan, tiga baterai sepeda listrik, dua gerinda duduk, satu gulung kabel listrik, serta satu unit kompresor kecil.

Polisi masih mendalami motif para pelaku sekaligus menghitung total kerugian materiil yang dialami korban akibat aksi pencurian tersebut.