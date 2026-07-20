Smart Chess hingga Virtual Reality Jadi Daya Tarik Pameran Inovasi Fakultas Teknik Ubaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Fakultas Teknik (FT) Universitas Surabaya (Ubaya) merayakan Dies Natalis ke-40 dengan menggelar pameran inovasi bertajuk Leading the Future: 40 Years of Engineering Innovation di Atrium Pakuwon Trade Center (PTC) Surabaya.

Pameran yang berlangsung selama enam hari selama 14-19 Juli 2026 itu menampilkan berbagai karya dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dari enam program studi di Fakultas Teknik Ubaya.

Sejumlah inovasi yang dipamerkan antara lain Smart Chess, karya tugas akhir mahasiswa Program Studi Teknik Elektro yang memadukan robotika dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk bermain catur.

Selain itu, pengunjung juga dapat mencoba mesin pembuat es krim berbasis proses kondensasi hasil karya Program Studi Teknik Kimia, teknologi 3D printing dari Teknik Mesin dan Manufaktur, teknologi Virtual Reality (VR) dari Teknik Informatika, simulasi bermain tenis secara virtual dari Teknik Industri, hingga perangkat Mindwave untuk mengukur gelombang otak yang dikembangkan Program Studi Sistem Informasi.

Dekan Fakultas Teknik Ubaya Eric Wibisono mengatakan pameran tersebut terbuka untuk masyarakat umum sebagai upaya mendekatkan dunia teknik kepada publik.

Menurutnya, masih banyak anggapan bahwa ilmu teknik identik dengan hal yang rumit dan kaku, padahal berbagai inovasi teknik hadir untuk membantu menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari.

“Kami berupaya agar masyarakat semakin dekat dengan ilmu teknik secara umum dan Fakultas Teknik Ubaya secara khusus melalui berbagai hasil karya inovasi yang ramah bagi masyarakat sebagai penggunanya,” ujar Eric.

Pada hari terakhir pameran, Fakultas Teknik Ubaya juga merilis sekaligus membedah buku berjudul Unlocking Innovation: Forty Years of Engineering Ubaya.