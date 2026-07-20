Untag Surabaya Tanamkan Nilai Sportivitas Lewat Nobar Final Piala Dunia 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Untag Surabaya sukses menggelar Untag Surabaya World Football Night untuk pertama kalinya dengan mengadakan nonton bareng (nobar) final FIFA World Cup 2026, Minggu (20/7) dini hari.

Mengusung tema Satu Lapangan, Satu Semangat, Satu Kebersamaan, kegiatan tersebut diikuti 411 peserta yang berasal dari masyarakat umum, mahasiswa, dosen, hingga tenaga kependidikan.

Rektor Untag Surabaya Harjo Seputro mengatakan penyelenggaraan World Football Night bukan sekadar menggelar nobar final Piala Dunia, tetapi juga menjadi media menanamkan nilai-nilai positif olahraga kepada sivitas akademika.

"Melalui sepak bola kita belajar menyusun strategi, disiplin, bekerja sama, dan tidak mudah menyerah. Nilai-nilai itulah yang juga kami terapkan di kampus Untag Surabaya. Mari menikmati pertandingan dengan tertib dan tetap menjaga lingkungan," ujar Harjo.

Semangat kebersamaan juga diwujudkan melalui penandatanganan banner jersey finalis Piala Dunia 2026, yakni Spanyol dan Argentina. Penandatanganan dilakukan Rektor dan Wakil Rektor Untag Surabaya bersama Pengawas serta Ketua YPTA Surabaya sebagai simbol dukungan terhadap penyelenggaraan perdana World Football Night.

Sebelum pertandingan dimulai, peserta dihibur penampilan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Musik Untag Surabaya. Panitia juga membagikan berbagai doorprize melalui undian spin dengan hadiah utama satu unit sepeda listrik.

Mahasiswa Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi (Sistekin) Untag Surabaya Fahrezi Chandra Kusuma mengaku sengaja datang bersama teman-teman sekelasnya untuk menikmati atmosfer pertandingan.

"Saya sengaja ikut nobar karena lebih seru nonton bareng teman-teman. Selain menikmati pertandingan, saya juga bisa menambah relasi dan mempererat silaturahmi," katanya.