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Disertasi Pangi Chaniago di Unair Ungkap Faktor Split Ticket Voting

Senin, 20 Juli 2026 – 16:10 WIB
Disertasi Pangi Chaniago di Unair Ungkap Faktor Split Ticket Voting - JPNN.com Jatim
Disertasi doktoral Pangi Chaniago (tengah) mengungkap penyebab pemilih tidak selalu mengikuti pilihan partai politik. Penelitian melibatkan 1.600 responden di Sumbar dan NTT. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pengamat politik sekaligus pendiri Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menjalani ujian disertasi tahap II (terbuka) Program Doktor Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (Unair), Senin (20/7).

Dalam disertasinya, Pangi mengungkap perilaku pemilih pada pemilu serentak dipengaruhi karakteristik sosial di masing-masing daerah. Kondisi itu membuat pemilih tidak selalu mengikuti pilihan partai politik yang didukung atau dikenal dengan istilah split ticket voting.

Disertasi berjudul ‘Suatu Studi tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Split Ticket Voting pada Pemilu Serentak di Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Timur dipromotori Prof Mohammad Asfar dan kopromotori Prof Ramlan Surbakti.

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Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) terhadap 1.600 responden, masing-masing 800 responden di Sumatera Barat dan 800 responden di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pangi menjelaskan penelitian menguji empat variabel utama yang memengaruhi perilaku pemilih, yakni orientasi isu, personalisasi kandidat, identifikasi partai (party identification), serta orientasi persamaan kepentingan yang mencakup aspek klientelistik maupun programatik.

"Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Sumatera Barat faktor yang paling berpengaruh adalah isu. Sementara di NTT yang paling dominan adalah orientasi persamaan kepentingan, baik yang bersifat klientelistik maupun programatik," kata Pangi saat memaparkan disertasinya.

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Menurut dia, masyarakat Sumatera Barat cenderung lebih mempertimbangkan isu politik karena didukung tingkat pendidikan, pendapatan, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif lebih tinggi.

Sebaliknya, di NTT, faktor kedekatan kepentingan, program, maupun bantuan kepada masyarakat lebih memengaruhi pilihan politik.

Disertasi doktoral Pangi Chaniago di Unair mengungkap penyebab pemilih tidak selalu mengikuti pilihan partai politik. Penelitian melibatkan 1.600 responden.
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TAGS   pangi chaniago split ticket voting voxpol center pemilu indonesia pilihan partai politik disertasi pangi chaniago

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