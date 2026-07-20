Ratusan Orang Padati Nobar Final Piala Dunia di Kantor Golkar Jatim, UMKM Panen Pembeli

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Jawa Timur menggelar nonton bareng (nobar) final Piala Dunia 2026 di halaman Kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur, Surabaya, Senin (20/7) dini hari.



Kegiatan yang mempertemukan Argentina melawan Spanyol itu dihadiri sekitar 250 hingga 300 peserta dari berbagai kalangan.



Selain kader Partai Golkar, nobar juga diikuti masyarakat umum, mahasiswa, komunitas, paguyuban pedagang, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).



Ketua PD AMPG Jawa Timur Adiel Muhammad Kanantha mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya Golkar membangun kedekatan dengan generasi muda melalui aktivitas yang bersifat positif dan inklusif.



"Golkar adalah partai yang peduli terhadap perjuangan anak muda. Ketua Ali sangat mendukung kegiatan-kegiatan anak muda, sehingga kami melaksanakan kegiatan ini sebagai bagian dari amanah tersebut," kata Adiel.



Menurut dia, kegiatan nobar merupakan tindak lanjut arahan Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur Ali Mufthi agar kader AMPG lebih aktif menjalin kedekatan dengan masyarakat melalui berbagai kegiatan yang bermanfaat.



Adiel mengaku bersyukur target jumlah peserta dapat tercapai berkat kolaborasi panitia, dukungan DPD Partai Golkar Jawa Timur, serta partisipasi masyarakat.



"Alhamdulillah target peserta sudah tercapai. Ini berkat kerja keras panitia, kolaborasi dengan DPD Partai Golkar Jawa Timur, serta dukungan berbagai elemen masyarakat," ujarnya.