Euforia Final Piala Dunia 2026, Java Paragon Surabaya Dipenuhi Ratusan Penonton

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Euforia final Piala Dunia 2026 terasa hingga Kota Surabaya. Ratusan pecinta sepak bola memadati The Avenue Lounge Bar, Java Paragon Hotel & Residences Surabaya, untuk menyaksikan laga puncak antara Spanyol dan Argentina pada Senin (20/7) dini hari.

Seluruh kursi di area The Avenue Lounge Bar terisi penuh sejak sebelum kick-off bahkan seluruh reservasi telah habis terjual dua hari sebelum pertandingan berlangsung.

Restaurant Manager Java Paragon Hotel & Residences Surabaya Ruth Maria mengaku bersyukur melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap program nonton bareng (nobar) yang digelar selama Piala Dunia 2026.

"Kami sangat bersyukur melihat antusiasme masyarakat Surabaya yang begitu luar biasa. Untuk pertandingan final, seluruh kapasitas The Avenue Lounge Bar sudah penuh dua hari sebelum kick-off," kata Ruth.

Menurut dia, tingginya minat tersebut menunjukkan masyarakat tidak hanya mencari tempat untuk menyaksikan pertandingan, tetapi juga menginginkan pengalaman menonton yang nyaman dan penuh kebersamaan.

"Kami bangga dapat menjadi bagian dari momen bersejarah ini dan menghadirkan pengalaman nobar yang berkesan bagi seluruh tamu," ujarnya.

Selama Piala Dunia 2026 berlangsung, The Avenue Lounge Bar menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat Surabaya untuk menyaksikan pertandingan. Pengunjung disuguhkan layar berukuran besar, sistem audio, serta beragam pilihan makanan dan minuman.

Salah seorang pengunjung, Andi Prasetyo, mengaku sengaja melakukan reservasi lebih awal karena memperkirakan tingginya animo masyarakat.