TPA Benowo Surabaya Kebakaran, 900 Meter Lahan Hangus

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran hebat melanda Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo Surabaya, Minggu (19/7) malam. Peristiwa itu membakar 900 meter persegi lahan sampah.

Berdasarkan data command center 112, kebakaran itu dilaporkan terjadi sekitar pukul 19.00 WIB.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Laskita Rini mengatakan delapan unit mobil pemadam, 15 tangki air, dan tujuh unit ekskavator dikerahkan ke lokasi

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Setelah berjibaku selama lima jam, api pokok padam dan proses pembasahan berakhir pukul 23.58 WIB.

"Pembasahsan selesai pukul 23.58 WIB dan tidak ada korban jiwa," katanya.

Rini mengatakan belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi. Berdasarkan catatan petugas, api kebakaran tersebut melahap tumpukan sampah seluas kurang lebih 900 meter persegi di blok 1B TPA.

"Bukan flare, kami juga belum tahu," ujarnya. (mcr23/jpnn)