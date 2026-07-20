Sari Duren Enak Jadi Inovasi SMPN 6 Pasuruan Perkuat Literasi dan Numerasi Siswa

jatim.jpnn.com, PASURUAN - SMP Negeri 6 Pasuruan terus berupaya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa melalui program Sari Duren Enak ((Sarapan Literasi dan Numerasi untuk Meningkatkan Jiwa Kepemimpinan pada Anak SMP Negeri 6 Pasuruan).

Inovasi tersebut lahir sebagai respons atas rendahnya minat baca siswa yang berdampak pada hasil pembelajaran dan capaian rapor pendidikan sekolah.

Guru Bahasa Indonesia SMPN 6 Pasuruan Amalia Anggi Febiola mengatakan rendahnya minat baca dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya penggunaan gawai yang berlebihan.

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"Rendahnya minat baca murid membawa dampak pada kegiatan pembelajaran. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan gawai. Murid lebih suka bermain HP daripada belajar sehingga kurang aktif dalam pembelajaran dan memengaruhi hasil belajar maupun nilai rapor pendidikan," ujar Amalia, Senin (20/7).

Selain penggunaan gawai, kata dia, masih banyak siswa yang belum memahami pentingnya literasi dan numerasi sebagai bekal menghadapi kehidupan di masa depan.

Karena itu, sekolah menghadirkan program Sari Duren Enak yang melibatkan seluruh guru mata pelajaran dalam penyusunan soal literasi dan numerasi lintas disiplin ilmu.

Menurut Amalia, pendekatan tersebut bertujuan membiasakan siswa membaca, memahami informasi, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui seluruh mata pelajaran.

"Literasi dan numerasi lintas pelajaran dimaksudkan agar murid dapat mengembangkan kemampuan berbahasa dan berpikir secara berkelanjutan di semua aspek pembelajaran. Dengan begitu mereka terbiasa membaca dan memperoleh informasi baru yang dapat meningkatkan kemampuan akademik sekaligus membentuk karakter," katanya.