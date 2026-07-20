Mortir Ditemukan di Gudang Rongsokan Malang, Gegana Brimob Lakukan Disposal

jatim.jpnn.com, MALANG - Polres Malang memastikan mortir yang ditemukan di sebuah gudang rongsokan di Desa Kedungpedaringan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, telah dimusnahkan oleh Tim Penjinak Bom (Jibom) Gegana Brimob Polda Jawa Timur.

Proses disposal dilakukan di kawasan Taman Loropangkon, Desa Kedungpedaringan, Sabtu (18/7) sekitar pukul 16.00 WIB setelah tim melakukan asesmen terhadap benda tersebut.

Kasi Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan proses pemusnahan berjalan aman dan sesuai prosedur sehingga tidak membahayakan masyarakat maupun lingkungan sekitar.

"Penanganan dilakukan sesuai prosedur oleh Tim Gegana Brimob Polda Jatim. Proses disposal berjalan dengan aman dan terkendali sehingga tidak menimbulkan risiko bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar," kata Budiono, Minggu (19/7).

Budiono menjelaskan mortir tersebut pertama kali ditemukan seorang pengepul saat memilah tumpukan besi di gudang rongsokan pada Sabtu (18/7).

Benda itu ditemukan di antara tumpukan besi bekas yang berada di dalam gudang.

"Yang bersangkutan segera melaporkan temuannya kepada perangkat desa dan diteruskan kepada pihak karena khawatir membahayakan," ujarnya.

Mendapat laporan tersebut, personel Polres Malang bersama Polsek Kepanjen langsung mendatangi lokasi untuk mengamankan area dan mencegah warga mendekati lokasi penemuan.