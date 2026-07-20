Cuaca Malang Hari Ini, Pagi-Malam Diramalkan Cerah Hingga Berawan & Berangin
Senin, 20 Juli 2026 – 10:45 WIB
jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (20/7) untuk kota maupun kabupatennya.
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah.
Siang dan sore cerah dan cerah berawan di seluruh kawasan
Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.
Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi serupa.
Pagi sampai sore cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 16-30 derajat celsius.
Cuaca di Malang diramalkan cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.
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