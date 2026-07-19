Pipa Gas Bocor, Semburan Api Muncul di Sambikerep Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Warga Jalan DK Bungkal IV, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, dibuat geger dengan munculnya semburan api dari pipa gas milik PGN, Minggu (19/7) pagi.

Beruntung, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya berhasil memadamkan api sebelum merembet ke permukiman warga.

Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Namun, kobaran api mengakibatkan saluran air di sekitar lokasi mengalami kerusakan sepanjang sekitar delapan meter.

Kepala Bidang Pemadaman DPKP Kota Surabaya, Rokhim, mengatakan laporan kejadian diterima petugas sekitar pukul 06.00 WIB.

Petugas kemudian mengerahkan dua unit mobil pemadam, yakni Unit Tempur Pos Kandangan dan Unit Tempur Rayon 5 Margomulyo.

"Satu Unit Tempur Pos Kandangan dan satu Unit Tempur Rayon 5 Margomulyo langsung diberangkatkan setelah menerima laporan dari warga," kata Rokhim.

Unit Tempur Pos Kandangan menjadi armada pertama yang tiba di lokasi pada pukul 06.05 WIB.

Saat itu, api masih menyala di titik kebocoran pipa gas sehingga petugas segera melakukan pemadaman untuk mencegah kobaran meluas ke rumah-rumah warga.