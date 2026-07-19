Lansia 72 Tahun Tewas Tertemper Kereta Api di Pakal Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pejalan kaki berusia 72 tahun meninggal dunia setelah tertemper kereta api di jalur rel kawasan Hutan Kota Pakal, Jalan Pakal Sidorejo, Kecamatan Pakal, Surabaya, Minggu (19/7).

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novanti mengatakan laporan kejadian diterima Command Center pada pukul 10.52 WIB.

Tim gabungan kemudian diberangkatkan ke lokasi dan tiba sekitar pukul 10.59 WIB atau tujuh menit setelah laporan diterima.

"Setibanya di lokasi, petugas mendapati korban dalam kondisi tergeletak di tepi rel kereta api. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal oleh tim gabungan, korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian," kata Linda.

Korban diketahui merupakan warga Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Surabaya.

Setelah korban dipastikan meninggal dunia, lokasi kejadian diamankan oleh personel Polsek Pakal bersama Posko Terpadu Barat sambil menunggu kedatangan Tim Inafis Polrestabes Surabaya.

Tim Inafis kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan identifikasi terhadap korban.

Usai proses identifikasi selesai, jenazah dievakuasi menggunakan ambulans Dinas Sosial menuju Kamar Jenazah RSU dr Soetomo Surabaya dengan didampingi pihak keluarga.